Mersin'de su kuyusunda ceset bulunmasıyla ilgili davada 3 sanığa müebbet

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde su kuyusunda elleri bağlı kadın cesedi bulunmasıyla ilgili tutuklu yargılanan 3 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Berrin Dalyanoğlu Keskin'in (56) 8 Nisan 2021'de su kuyusunda elleri bağlı cesedinin bulunmasıyla ilgili tutuklanan Elif İnce ve eşi Adem İnce ile Ali Eski, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Savcı, esasa ilişkin mütalaasında, sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, sanıkları "eziyet çektirerek kasten öldürme suçu"ndan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların cezasını TCK'nin 62. Maddesi'ne göre müebbete indiren heyet, mevcut hallerinin devamını da kararlaştırdı.

Müşteki avukatı Barış Kurşun, duruşmanın ardından, sanıklara verilen ceza indirimini doğru bulmadıklarını, karara itiraz edeceklerini bildirdi.

Silifke'de, geçen yıl 2 Nisan'da kaybolan Keskin'in cesedi 8 Nisan'da su kuyusunda elleri bağlı halde bulunmuş, olayla ilgili komşuları Elif İnce ve eşi Adem İnce ile Ali Eski tutuklanmıştı.

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