SAVDES-SEN Genel Başkanı Cengiz, Mersin'de basın mensuplarıyla buluştu

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MERSİN (AA) - Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) Genel Başkanı Tuncay Cengiz, Mersin'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Cengiz, bir restoranda gerçekleştirdiği toplantıda, Mersin'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sendika olarak geçen yıl önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Cengiz, şeffaf ve hesap verilebilir sendikacılık yaptıklarını, sendikalarında 12 bine yakın üye bulunduğunu söyledi.

Cengiz, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



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