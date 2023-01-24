Mersin'de kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, internet ve telefon hatlarının kablolarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Yeşil, Bahçe, Girne ve Barbaros mahallelerinden 500 metrelik internet ve telefon hattı kablosu çalındı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarında yaptıkları incelemede, şüphelilerin Y.A, A.İ, M.Ş.E. ve M.Ç. olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.A, A.İ. ve M.Ş.E. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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