Mersin'de 5 bin 450 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 bin 450 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda S.A. (64) idaresindeki kamyonette 4 bin litre kaçak karışımlı akaryakıt bulundu.

Ekipler, R.S'nin adresinde de 1450 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirdi.

S.A. ve R.S. hakkında adli işlem yapıldı.

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