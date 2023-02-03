ANADOLU MOZAİĞİ - Mersin'in tarihi "Üç güzeller" mozaiği, kendisine özel müzede korunuyor

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MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Mersin'de Roma dönemine ait hamam kalıntılarının tabanında yer alan ve Yunan mitolojisindeki Zeus'un 3 kızını tasvir eden "Üç güzeller" mozaiği, üzerine inşa edilen Narlıkuyu Mozaik Müzesinde sergileniyor.

Silifke ilçesinin balıkçı kasabası Narlıkuyu'da, 1975'teki arkeolojik çalışmalarda ortaya çıkarılan, milattan sonra 4. yüzyıla ait hamam kalıntılarının tabanındaki mozaik, tarihi ve desenleriyle öne çıkıyor.

Yunan mitolojisinde tanrı Zeus'un "sanatın her dalının koruyucusu" olarak bilinen kızları Talia, Aglaia ve Euphrosine'nin yansıtıldığı mozaik, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yaptırılan Narlıkuyu Mozaik Müzesi bünyesinde korunuyor.

Mozaikte, etrafında kurna, nar, keklik, kumru ve geometrik bezemelerle resmedilen "Üç güzeller"in, dans eşliğinde banyo yapması betimleniyor.

Eserin üst kısmındaki Grekçe yazıtta "Ey dost, bu güzel hamamın suyunun saklı olan kaynağını kimin bulduğunu sorarsan bil ki o kişi, kutsal adaları dürüst yöneten ve imparatorların da dostu olan Poimenios'tur." ifadesi yer alıyor.

Müzede, tabanında mozaiğin yer aldığı hamamın yıkanma alanının yanı sıra bugüne kadar korunan su yalağı ve objeler sergileniyor.

- "Üç güzeller mozaiği, dünyaca ünlü bir eserdir"

Silifke Müze Müdürü Nilgün Abdimanoğlu, AA muhabirine, bir kahvehanede tespit edilen tarihi hamam kalıntılarının bugüne kadar korunduğunu söyledi.

Mozaiğin dünyaca tanındığını aktaran Abdimanoğlu, "Kahvehane boşaltılarak kamulaştırılmış, düzenlemelerin ardından müze olarak ziyarete açılmıştır. Üç güzeller mozaiği, dünyaca ünlü bir eserdir. Müzenin etrafında hamamın diğer bölümlerinin araştırılmasına yönelik kurtarma kazısı yapılması, projelerimiz arasında yer almaktadır." dedi.

Abdimanoğlu, hamamı Doğu Roma valilerinden Poimenios'un yaptırdığının değerlendirildiğini belirterek, "Taban mozaiğindeki Zeus'un üç kızı, 'Kharites' olarak bilinmektedir. Sanatın her dalının koruyucusu ve insanlarla tanrıların esin kaynağı olarak anılıyorlar." diye konuştu.

Müzenin yılda ortalama 5 bin yerli ve yabancı ziyaretçi tarafından gezildiğini dile getiren Abdimanoğlu, eserleri tanıtmaya devam edeceklerini kaydetti.

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