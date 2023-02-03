Mersin'de Romanlara yönelik projenin açılışı gerçekleştirildi

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MERSİN (AA) - Mersin'de, "Mersin Roman Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamu Kurumları Arasındaki Diyalog Ağı Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Mersin Valiliği ve Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu işbirliğinde hazırlanan projenin açılışı, federasyonun Akdeniz ilçesindeki binasında yapıldı.

Açılışta, Roman genç müzisyenler kültürlerini yansıtan oyunlar oynadı, şarkılar söyledi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, açılışta yaptığı konuşmada, projenin amacının Roman vatandaşlarla kamu kuruluşları arasındaki koordinasyonun artırmak olduğunu söyledi.

Proje kapsamında etkinlikler ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleşeceğini ifade eden Pehlivan, Türkiye'de Roman vatandaşlarının yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik çeşitli çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Mersin'de 40 bin civarında Roman vatandaşın yaşadığını belirten Pehlivan, şöyle konuştu:

"Roman kardeşlerimizin yaşadığı ilçelerde faydalanmasına yönelik Sosyal Dayanışma Merkezlerimiz var. Biz Toroslar ilçesine 2, Mezitli ilçesine bir Sosyal Dayanışma Merkezi kurmayı planlıyoruz. Buralarda da Roman vatandaşların faydalanabileceği ortamı oluşturacağız. Bu merkezlerde, Roman kardeşlerimizin, gençlerimizin eğitimine ve onların yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar daha da artacak."

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam da projenin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirtti.

Romanların sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapacaklarını aktaran Daylam, bu konuda tüm paydaşlara önemli görevler düştüğünü kaydetti.

Daylam, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

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