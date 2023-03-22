Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl 8 bin 840 dosyayı sonuçlandırdı

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MERSİN (AA) - Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, 2022'de incelenen 17 bin 646 soruşturma dosyasından 8 bin 840'ının sonuçlandırıldığını bildirdi.

Eskiler, makamında basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, kendilerine bağlı Anamur, Aydıncık, Gülnar ve Mut cumhuriyet başsavcılıklarıyla koordineli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Adalet hizmetlerinin hızlı, etkin ve adil yürütüldüğünü belirten Eskiler, "Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2022 içerisinde önceki yıllardan devreden 7 bin 552, yeni gelen 10 bin 94 olmak üzere toplam 17 bin 646 soruşturma dosyası incelenmiş, 8 bin 840 soruşturma dosyası sonuçlandırılmıştır." dedi.

Eskiler, Silifke Adliyesinde görevli cumhuriyet savcısı, hakim ve personelin faydalanması için yeni adliye lojmanı yapılmasının planlandığını ifade ederek, projenin ihalesi öncesi son yazışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.

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