Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 21:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN (AA) - Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Mersin'de Kasımpaşa'yı konuk edecek Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, maç için Mersin'e gelen Hatay ekibi, Mersin Stadı'nda son antrenmanını gerçekleştirdi.

        Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan idman, yaklaşık bir saat sürdü.

        Antrenmanda futbolcular, taktik ve top kapma çalışması yaptı.

        Atakaş Hatayspor, iç saha maçlarını oynayacağı Mersin Stadı'nda yarın saat 21.45'te Kasımpaşa ile karşılaşacak.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bu yıl maçlarını Mersin'de oynaması kararlaştırılan Hatayspor, kentte ilk defa seyircisinin karşısına çıkacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        KKTC ile BM arasında 'yol' krizi
        KKTC ile BM arasında 'yol' krizi
        Dibi bataklık olan gölette felaket!
        Dibi bataklık olan gölette felaket!
        Sultanlar bıraktığı yerden!
        Sultanlar bıraktığı yerden!
        İstanbul'da rapçilere operasyon! 3 gözaltı var
        İstanbul'da rapçilere operasyon! 3 gözaltı var
        Hakim Ziyech, İstanbul'a geliyor!
        Hakim Ziyech, İstanbul'a geliyor!
        Melissa Vargas tarih yazdı
        Melissa Vargas tarih yazdı
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        Bitcoin'de 10 ayın en sert düşüşü
        Bitcoin'de 10 ayın en sert düşüşü
        İstanbul'da yaşandı! Taksicinin darp ettiği adam öldü!
        İstanbul'da yaşandı! Taksicinin darp ettiği adam öldü!
        Cezayirli kadının şüpheli ölümü! Otel penceresinden düştü
        Cezayirli kadının şüpheli ölümü! Otel penceresinden düştü
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        Cem Uzan’dan after parti
        Cem Uzan’dan after parti
        Çiftlik evinde kâbus! Maskeli 7 soyguncu dehşeti yaşattı
        Çiftlik evinde kâbus! Maskeli 7 soyguncu dehşeti yaşattı
        Arazi anlaşmazlığında çifte cinayet!
        Arazi anlaşmazlığında çifte cinayet!
        İnce tatil
        İnce tatil
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde

        Benzer Haberler

        Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Hatayspor, Mersin'e geldi
        Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Hatayspor, Mersin'e geldi
        Kelenderis Antik Kenti'nde yaklaşık 2 bin 300 yıllık tanrıça Hekate figürü...
        Kelenderis Antik Kenti'nde yaklaşık 2 bin 300 yıllık tanrıça Hekate figürü...
        Hatayspor, yarın Mersin'de Kasımpaşa'yı konuk edecek
        Hatayspor, yarın Mersin'de Kasımpaşa'yı konuk edecek
        Mersin Valisi Pehlivan, Gülnar Kaymakamlığını ziyaret etti
        Mersin Valisi Pehlivan, Gülnar Kaymakamlığını ziyaret etti
        Mersin Ekonomi Platformu dönem başkanlığına Servet Özkaya getirildi
        Mersin Ekonomi Platformu dönem başkanlığına Servet Özkaya getirildi
        Mersin'de yılbaşından bu yana terör operasyonlarında yakalanan 57 zanlı tut...
        Mersin'de yılbaşından bu yana terör operasyonlarında yakalanan 57 zanlı tut...