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        CHP Gülnar İlçe Başkanı yeniden Mesut Bakır oldu

        CHP Gülnar İlçe Başkanı Mesut Bakır, görevine yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 13:52 Güncelleme: 30.08.2023 - 14:03
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        CHP Gülnar İlçe Başkanı yeniden Mesut Bakır oldu
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        MERSİN (AA) - CHP Gülnar İlçe Başkanı Mesut Bakır, görevine yeniden seçildi.

        CHP Gülnar Olağan İlçe Kongresi, Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi'nde yapıldı.

        Mevcut başkan Mesut Bakır ile Mustafa Telefon'un aday olduğu seçimde, oyların çoğunluğunu alan Bakır yeniden başkan seçildi.

        Bakır, yaptığı konuşmada, yerel seçimleri kazanmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

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