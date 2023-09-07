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        Mersin'de otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin çarptığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 11:59 Güncelleme: 07.09.2023 - 11:59
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        Mersin'de otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
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        Y.E.B. idaresindeki 16 ES 689 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Çubukkoyağı Mahallesi'nde S.Y.D'nin kullandığı bisiklete çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan S.Y.D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Durumunun ağır olduğu öğrenilen çocuk, buradaki müdahalenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Otomobil sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

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