Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 5 kilo 25 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 26.09.2023 - 10:13 Güncelleme: 26.09.2023 - 10:44
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 5 kilo 25 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu üretildiği belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde 5 kilo 25 gram esrar ve 649 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Jandarma ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.