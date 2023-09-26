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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 5 kilo 25 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 10:13 Güncelleme: 26.09.2023 - 10:44
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 5 kilo 25 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu üretildiği belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi.

        Adreslerde 5 kilo 25 gram esrar ve 649 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Jandarma ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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