Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu yetiştirildiği belirlenen Tarsus, Mut ve Çamlıyayla ilçelerindeki adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde 8 kilo 418 gram esrar ve 234 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.