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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 14:47 Güncelleme: 01.10.2023 - 14:53
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu yetiştirildiği belirlenen Tarsus, Mut ve Çamlıyayla ilçelerindeki adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde 8 kilo 418 gram esrar ve 234 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

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