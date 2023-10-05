Gülnar'da doğal gaz kasım ayında evlerde kullanılabilecek
Mersin'in Gülnar ilçesinde, altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerdeki evlere kasım ayının ilk haftasında doğal gaz verilecek.
Mersin'in Gülnar ilçesinde, altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerdeki evlere kasım ayının ilk haftasında doğal gaz verilecek.
Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, vatandaşlara verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Mayıs ayında başlanan doğal gaz hattını döşeme çalışmalarının 3 mahalleye ulaştığını vurgulayan Ünüvar, "2024 yılında ise doğal gaz hattı ilçe merkezimize bağlı mahallerimize ulaşacak. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda 800 hane 1685 daireye doğal gaz hattımız ulaşacak." dedi.