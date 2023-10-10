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        Mersin'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

        Mersin'de Amatör Spor Haftası'nın başlaması dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 10:29 Güncelleme: 10.10.2023 - 10:29
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        Mersin'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı
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        Mersin'de Amatör Spor Haftası'nın başlaması dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Millet Bahçesi önünde bir araya gelen sporcular ve öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        Buradaki törende İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Demir, Amatör Spor Haftası'nda çeşitli aktiviteler yapılacağını belirterek, "Kentteki genç nüfusu daha ileriye taşımak ve ülkemize kazandırmak için her türlü fedakarlığı, çalışmayı birlikte yürüteceğiz." dedi.

        Yürüyüşe Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş da katıldı.

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