Mersin'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı
Mersin'de Amatör Spor Haftası'nın başlaması dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Mersin'de Amatör Spor Haftası'nın başlaması dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Millet Bahçesi önünde bir araya gelen sporcular ve öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.
Buradaki törende İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Demir, Amatör Spor Haftası'nda çeşitli aktiviteler yapılacağını belirterek, "Kentteki genç nüfusu daha ileriye taşımak ve ülkemize kazandırmak için her türlü fedakarlığı, çalışmayı birlikte yürüteceğiz." dedi.
Yürüyüşe Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş da katıldı.