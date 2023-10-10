Silifke'de otizmli çocuklar için sınıf açıldı
Mersin'in Silifke ilçesinde Ragıp Köse İlkokulu'nda otizmli çocuklar için sınıfı açıldı.
Mersin'in Silifke ilçesinde Ragıp Köse İlkokulu'nda otizmli çocuklar için sınıfı açıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Silifke Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Silifke Özel Çocuklar Etkileşim Derneği (SÖÇED) işbirliğinde Sayağzı Mahallesi’nde Ragıp Köse İlkokulu’nda otizmli çocuklar için sınıf oluşturuldu.
Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, sınıfın açılışı için düzenlenen törende, çocuklar, gençler ve özel bireylerin geleceğine değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.
Konuşmaların ardından, Altunok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, SÖÇED Başkanı Fulya Arslan ile katılımcılar kurdele keserek sınıfı açtı.