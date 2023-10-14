Akkuyu NGS sahasında yüksekten düşen işçi yaralandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasında yüksekten düşen işçi yaralandı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan işçi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, "Olayın nedenlerinin tespit edilmesi için komisyon oluşturulmuştur. Akkuyu Nükleer AŞ, komisyonun elde edeceği sonuçlara göre iş güvenliği ve işçi koruma gerekliliklerinin ihlal edilmesinden sorumlu bulunanların adalet önüne çıkarılması için gereken yasal yollara başvuracaktır." ifadesi kullanıldı.

Akkuyu NGS projesinin uygulanmasında birinci önceliğin, güvenli çalışma koşullarının sağlanması olduğu belirtilen açıklamada, Akkuyu Nükleer AŞ'nin projede yer alan tüm taşeron kuruluşlardan bu ilkeye uymasını talep ettiği kaydedildi.