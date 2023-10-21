Mersin'deki Avrupa Triatlon Kupası'nda ilk gün yarışları tamamlandı

Avrupa Triatlon Kupası'nın ikinci yarışı olan Yenişehir Triatlonu'nda ilk gün müsabakaları sona erdi.

Türkiye Triatlon Federasyonunun (TTF) desteğiyle Mersin'in Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun ilk gün yarışları, 25 ülkeden yaklaşık 280 sporcunun katılımıyla Adnan Menderes Bulvarı ve sahil bandında gerçekleştirildi.

Dünyanın en iyi triatletlerinin sahne aldığı organizasyonda, Türk sporcuların katılımıyla puanlı lig yarışları ve sprint müsabakaları da yapıldı.

Sporcular, ilk olarak Fenerbahçe Meydanı'ndan denize girip 750 metre yüzdü. Parkuru tamamlayan katılımcılar, denizden çıkarak değişim istasyonunda bisiklete binip, Arkeoloji Müzesi ile Mersin Marina kavşağı arasında 3 tur halinde 20 kilometre mesafe katetti. Bu etabı da bitiren katılımcılar, son olarak 2 tur olacak şekilde 5 kilometre koştu.

Gençler kategorisinin tamamlandığı organizasyonda, milli trialet Selinay Tuğçe Kır kadınlarda birinci sırayı aldı.

Selinay'ın 1 saat 5 dakika 16 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandığı parkurda, Hollandalı Merel Veltman 1 saat 5 dakika 43 saniyelik derecesiyle ikinci, Letonyalı Beatu Bula 1 saat 6 dakika 5 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu.

Erkeklerde Kazak sporcu Yegor Krupyakov, 55 dakika 29 saniyelik derecesiyle birincilik madalyasını kazandı. Krupyakov'un arkasından 1 salise farkla yarışı tamamlayan aynı ülkeden Alexandr Ten'in ikinci olduğu yarışta, İtalyan sporcu Andrea Balestreri 55 dakika 36 saniyeyle üçüncü sırayı aldı.

Gençler kategorisindeki yarışlarda dereceye giren sporculara, törenle ödülleri verildi.

Organizasyon, yarın elitler kategorisinde gerçekleştirilecek müsabakaların ardından sona erecek.