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        Mersin'de eşini silahla vuran kişi intihar etti

        Mersin'in Mut ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu karısını silahla vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 07:39 Güncelleme: 23.10.2023 - 07:39
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        Mersin'de eşini silahla vuran kişi intihar etti
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        Mersin'in Mut ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu karısını silahla vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

        Mut Devlet Hastanesi otoparkında Şuayip Kaya (39), henüz belirlenemeyen bir nedenle boşanma aşamasında olduğu eşi Ayfer Kaya'ya (42) tabancayla ateş etti, ardından kendisini de vurdu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerince çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Çiftin cenazeleri Mut Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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