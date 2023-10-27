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        Mersin'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla tarihi kaleye Türk bayrağı asıldı

        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı tarihi Namrun Kalesi'ne Türk bayrağı asılarak kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 19:30 Güncelleme: 27.10.2023 - 19:30
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        Mersin'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla tarihi kaleye Türk bayrağı asıldı
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        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı tarihi Namrun Kalesi'ne Türk bayrağı asılarak kutlandı.

        Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Namrun Kalesi'nde bir araya gelen katılımcılar Türk bayrağı açtı, günün anısına fotoğraf çektirdi.

        Ardından katılımcılar Türk bayrağını kaleye astı.

        Kalenin zirvesinde asılan Türk bayrağı dron ile görüntülendi.

        Etkinliğe, Çamlıyayla Kaymakamı Fatih Adıgüzel ile bazı kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

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