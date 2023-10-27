Mersin'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla tarihi kaleye Türk bayrağı asıldı
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı tarihi Namrun Kalesi'ne Türk bayrağı asılarak kutlandı.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı tarihi Namrun Kalesi'ne Türk bayrağı asılarak kutlandı.
Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Namrun Kalesi'nde bir araya gelen katılımcılar Türk bayrağı açtı, günün anısına fotoğraf çektirdi.
Ardından katılımcılar Türk bayrağını kaleye astı.
Kalenin zirvesinde asılan Türk bayrağı dron ile görüntülendi.
Etkinliğe, Çamlıyayla Kaymakamı Fatih Adıgüzel ile bazı kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.