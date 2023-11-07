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        Mersin'de terör örgütü propagandasından aranan şüpheli bağ evinde yakalandı

        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan aranan şüpheli saklandığı bağ evinde gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 11:55 Güncelleme: 07.11.2023 - 12:05
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        Mersin'de terör örgütü propagandasından aranan şüpheli bağ evinde yakalandı
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        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan aranan şüpheli saklandığı bağ evinde gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, sosyal medya paylaşımı nedeniyle "terör örgütü propagandası yapma" suçundan aranan K.T'nin, Çamlıyayla ilçesindeki bağ evinde saklandığı tespit edildi.

        Adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı, aramalarda çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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