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        Büyük Önder Atatürk, Mersin'in ilçelerinde anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında, Mersin'in ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 15:42 Güncelleme: 10.11.2023 - 16:03
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        Büyük Önder Atatürk, Mersin'in ilçelerinde anıldı
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında, Mersin'in ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

        Tarsus ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Gülnar ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu.

        Konuşmaların ardından şiir okundu, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.

        Anamur ilçesinde de kaymakamlık önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.

        İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo sunuldu, harmandalı gösterisi yapıldı.

        Silifke ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Silifke Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam eden anma etkinliğinde 89 yaşındaki Esme Uslu, çocukluk yıllarında öğrendiği "Atatürk" adlı şiiri okudu.

        Bozyazı ilçesinde de, düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        İlçe Müftülüğü Konferans Salonu'nda devam eden programda öğrenciler şiir okudu, çeşitli gösteriler sergilendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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