Mersin'de Filistin'e destek için kermes düzenledi

Mersin'in Gülnar ilçesinde Filistin'e destek amacıyla kermes düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından Akdeniz Mahallesi'nde organize edilen kermese, Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, İlçe Müftüsü Yusuf Kaya, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Kaya, burada yaptığı konuşmada, 2 gün sürecek kermese büyük ilgi gösteren herkese teşekkür etti.

Kermes, Filistin'e destek amacıyla düzenleniyor.