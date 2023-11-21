Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Derebaşı Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle 4 dönüm alanda zarar oluştu.

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