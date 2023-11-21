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        Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 12:59 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:23
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        Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Derebaşı Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin uzun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle 4 dönüm alanda zarar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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