Anamur'da doğal gaz kullanılmaya başlandı

Mersin'in Anamur ilçesinde doğal gaz hanelerde kullanılmaya başlandı.

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Kalınören Mahallesi'nde kurulan doğal gaz depolama istasyonunun devreye alınması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Törende yaptığı konuşmada Bozdemir, ilçeye doğal gaz getirilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Hidayet Kılınç da doğal gaz konusunda verdikleri sözü hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından katılımcılar butona basarak doğal gaz kullanımını başlattı.

Kaymakam Bozdemir, Belediye Başkanı Kılınç ve AKSA Doğalgaz Bölge Müdürü Tufan Duman, daha sonra doğal gaz bağlantısının ilk yapıldığı Sağlık Mahallesi'nde Mesure ve Latif Özdemir çiftinin evine konuk oldu.