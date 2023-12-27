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        Mersin'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 23:44 Güncelleme: 27.12.2023 - 23:52
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        Mersin'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, 34 TC 6526 plakalı otomobil, Okan Merzeci Bulvarı'ndaki Demokrasi Kavşağı'nın alt geçit kısmında karşı yöne geçerek 33 FK 059 ve 33 EFP 52 plakalı hafif ticari araçlara çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığını belirledi.

        Yaralanan ve otomobil içerisinde sıkışanlar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak civardaki hastanelere sevk edildi.

        Yaşamını yitiren iki kişinin cenazeleri de otopsi için Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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