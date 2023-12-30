Mersin'de inşaat halindeki binada çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde inşaat halindeki binada çıkan yangın söndürüldü.

Tömük Mahallesi'nde inşaat halindeki binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. ​​​​​​​​​​​​​​

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