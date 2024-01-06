Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de kepçeyle kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde kepçeyle kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 09:26 Güncelleme: 06.01.2024 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de kepçeyle kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde kepçeyle kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak kazı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, tarih eser bulmak için kepçeyle kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Şüphelilerin kazı yaparken kullandıkları kepçeye el konuldu.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı! Kargo şirketine 250 bin TL ceza!
        Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı! Kargo şirketine 250 bin TL ceza!
        ABD'de havada büyük panik: Uçağın penceresi havada patladı
        ABD'de havada büyük panik: Uçağın penceresi havada patladı
        Köprüde scooter!
        Köprüde scooter!
        Transferde sıcak gelişme!
        Transferde sıcak gelişme!
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        4 uzatmalı tarihi maç!
        4 uzatmalı tarihi maç!
        513 gün oldu... Katil aranıyor!
        513 gün oldu... Katil aranıyor!
        Yüzde 48 artışla başladı
        Yüzde 48 artışla başladı
        Askerlik borçlanmasına vergi iadesi
        Askerlik borçlanmasına vergi iadesi
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        "TFF Başkanı istifa etmeli"
        "TFF Başkanı istifa etmeli"
        Otomobil durağa daldı! Karı koca can verdi!
        Otomobil durağa daldı! Karı koca can verdi!
        Meteoroloji'den son dakika... 2 bölgede fırtına! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den son dakika... 2 bölgede fırtına! 3 bölgede sağanak!
        "Federasyon nerede derse o zaman oynarız"
        "Federasyon nerede derse o zaman oynarız"
        Kombo virüs salgını: Yeniden maske takma zamanı mı?
        Kombo virüs salgını: Yeniden maske takma zamanı mı?
        "Aday olmayı planlamıyorum"
        "Aday olmayı planlamıyorum"
        Riyad'da neler yaşandı? Dakika dakika anlattı
        Riyad'da neler yaşandı? Dakika dakika anlattı
        TIR, refüje çıktı! Nefeslerin tutulduğu an kamerada!
        TIR, refüje çıktı! Nefeslerin tutulduğu an kamerada!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Mersin'de sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Mersin'de sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        GİŞELERDE BETON BARİYERE ÇARPAN YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALDI: 6 YARALI
        GİŞELERDE BETON BARİYERE ÇARPAN YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALDI: 6 YARALI
        Gişelerde beton bariyere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 6 yaralı
        Gişelerde beton bariyere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 6 yaralı
        Mersin'de motosikletin çarptığı bisikletli öldü
        Mersin'de motosikletin çarptığı bisikletli öldü
        Mersin'de 100 bin makaron ele geçirildi
        Mersin'de 100 bin makaron ele geçirildi
        Mersin'de inşaatları tamamlanan gençlik merkezleri için protokol imzalandı
        Mersin'de inşaatları tamamlanan gençlik merkezleri için protokol imzalandı