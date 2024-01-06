Mersin'de kepçeyle kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kepçeyle kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak kazı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, tarih eser bulmak için kepçeyle kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin kazı yaparken kullandıkları kepçeye el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.