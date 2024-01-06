Mersin'de sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 380 litre sahte içki ve 560 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Elvanlı ve Arpaçbahşiş mahallelerinde 3 şüphelinin sahte içki ürettiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Adresteki aramalarda, 380 litre sahte içki, 560 litre etil alkol ve 15 anason kiti ele geçirildi.

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