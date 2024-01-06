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        Mersin'de sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, 380 litre sahte içki ve 560 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 09:47 Güncelleme: 06.01.2024 - 09:47
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        Mersin'de sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde, 380 litre sahte içki ve 560 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Elvanlı ve Arpaçbahşiş mahallelerinde 3 şüphelinin sahte içki ürettiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        Adresteki aramalarda, 380 litre sahte içki, 560 litre etil alkol ve 15 anason kiti ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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