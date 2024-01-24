Silifke Belediye Başkanı Altunok, buz pateni pistinde çocuklarla buluştu
Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, buz pateni pistinde çocuklarla bir araya geldi.
Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, buz pateni pistinde çocuklarla bir araya geldi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre Altunok, Gazi Mahallesi'nde hizmete açılan pisti gezdi.
Buz pateni yapan çocuklarla bir araya gelen Altunok, ailelerle sohbet etti.
Altunok, katılımcıların keyifli vakit geçirmesini hedeflediklerini belirterek, "Çocuklar ve gençlerimize yönelik yatırımların, geleceğe yapılan hizmet olduğuna inanıyorum. Onları, spora da teşvik etmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.
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