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        Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 21:05 Güncelleme: 24.01.2024 - 21:05
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        Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 Ocak Cumartesi günü Yeni Adana Stadyumu'nda Adana Demirspor'a konuk olacak Hatayspor, Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası'nda antrenman yaptı.

        Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idmanda, yenileme, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.

        Basına kapalı antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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