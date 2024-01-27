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        GÜNCELLEME - Mersin'de narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 13:48 Güncelleme: 27.01.2024 - 13:48
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        GÜNCELLEME - Mersin'de narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        D-400 kara yolu Huzurkent Mahallesi'ndeki narenciye paketleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Çalışmalarda İl Emniyet Müdürlüğüne ait 2 TOMA da kullanıldı.

        Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu, narenciye ürünleri zarar gördü.

        Fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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