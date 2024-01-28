MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'de konuştu: (2) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yönetimi altında bulunan belediyeleri bölücülere, terörist sevicilere teslim eden bu CHP'dir. Bugünkü CHP bitmiştir, tükenmiştir, iflas etmiştir. Bugünkü CHP esirdir, işgal edilmiştir. Mersin'i 'demlenmiş CHP' musibetinden arındırmak milli güvenliğimiz, milli huzurumuz, milli onurumuz adına mecburiyettir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yönetimi altında bulunan belediyeleri bölücülere, terörist sevicilere teslim eden bu CHP’dir. Bugünkü CHP bitmiştir, tükenmiştir, iflas etmiştir. Bugünkü CHP esirdir, işgal edilmiştir. Mersin'i 'demlenmiş CHP' musibetinden arındırmak milli güvenliğimiz, milli huzurumuz, milli onurumuz adına mecburiyettir." dedi.

Bahçeli, Mersin Millet Bahçesi'nin yanındaki alanda "Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin" sloganıyla düzenlenen açık hava toplantısında, terörün kökünü kazımanın boyunlarının borcu olduğunu söyledi.

Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelenin devam edeceğini aktaran Bahçeli, şöyle konuştu:

"Demlenmiş CHP terörle mücadeleye şaşı bakmaktadır. CHP, bölücü terör örgütünün kafesindedir. Tezkereye 'hayır' diyen bu CHP'dir. Terörist Demirtaş’ın avukatı olan bu CHP’dir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde terör saldırılarına karşı hazırlanmış ortak metinlere imza atmayan bu CHP'dir. Yönetimi altında bulunan belediyeleri bölücülere, terörist sevicilere teslim eden bu CHP’dir. Bugünkü CHP bitmiştir, tükenmiştir, iflas etmiştir. Bugünkü CHP esirdir, işgal edilmiştir. Mersin'i 'demlenmiş CHP' musibetinden arındırmak milli güvenliğimiz, milli huzurumuz, milli onurumuz adına mecburiyettir."

Bahçeli, alandakilerden 31 Mart'ta Mersin'e zincir vuranlardan hesap sorulmasını, Yörüklerin asaletini, milli birlik ve kardeşliğin iradesini sandığa yansıtılmasını ve Cumhur İttifakı’na, MHP'ye "evet" denilmesini istedi.

MHP ve Cumhur İttifakı güçlü ise vatandaşın karnının tok, başının dik ve alnının açık olduğunu belirten Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe demokrasi güvence altındadır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı var olduğu sürece 'Lider ülke Türkiye' hedefi, 'Türk ve Türkiye Yüzyılı' vizyonu Allah'ın izniyle gerçekleşecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, Türkiye'nin temel ve öncelikli meselelerinin köklü çözümlerle buluşturulması hususunda bundan sonra da her çabayı Cumhur İttifakı'nın göstereceğini ifade etti.

"Türkiye'nin ne geçmişinde ne de geleceğinde zillete yer yoktur." diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Koltuk ve çıkar kavgalarıyla siyasi ahlak kaybının dibini boylayanlarda umut yoktur. Terör örgütleriyle can ciğer kuzu sarması olanlara kanacak bir Allah'ın kulu artık kalmamıştır. Geride kalan yüzyılın karanlık ve kalpazan yüzlerine yeni yüzyılın bakir ve tertemiz sayfalarında dipnot olarak bile yer bulunmayacağına yürekten kaniyiz ve kuşkusuz bu kanaatteyiz."

- "Zaman Türkiye zamanı, devir Türk devridir"

Bahçeli, hep birlikte başaracaklarını belirterek, "Zaman Türkiye zamanı, devir Türk devridir. Zemin Türk vatanı, Türk-İslam coğrafyalarıdır. Zafer Türk milletinindir, 3 Ocak ruhuyla Mersin'indir. Cumhurun yıldızlaşan ve yıldırımlara taş çıkartan bıçkın mücadelesiyle bu zafer, lider ülke Türkiye ülküsüyle tezahür edecektir." dedi.

Geçen yıl yapılan seçimlerin, 31 Mart'taki yerel seçimle pekişmesiyle Türk ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşünün seriye bağlanacağını dile getiren Bahçeli, "yerelde iktidar, ülkede istikrar" iradesinde olduklarını söyledi.

Bahçeli, ülke yönetiminde dirliği amaçladıklarını vurgulayarak, "Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı varsa umut, ufuk, huzur, ruh ve duruş vardır, milli özlemlere ulaşılmasında da inşallah mukadder olacaktır. Gözlerini açan, bununla da kalmayıp ayağa kalkan dev, Cumhuriyet'in yeni yüzyılına imza atacaktır. Türk milletinin desteği, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ivmesi ve itici gücüyle Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefleri birer birer hayata geçecek, hadisata ve tarihin akışına yön verecektir." ifadelerini kullandı.

Mersin için ayırmadan ve ayrışmadan çalışacaklarını anlatan Bahçeli, kentin çehresini ve çevresini güzelliğin zirvesine taşıyacaklarını aktardı.

Bahçeli, barışmak ve kucaklaşmak için fırsat arayan vatandaşları MHP ile Cumhur İttifakı'na davet ederek, şöyle konuştu:

"Kimler ve hangi karanlık güçler, hangi oyunları tertip ederlerse etsinler, hangi ihanetlerin içine girerlerse girsinler bizim irademiz bellidir ve herkesçe bilinmektedir. Türkiye Cumhuriyeti tektir ve üniter bir devlettir. Türk milleti ayrılık kabul etmeyen bir bütündür. Milli devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti ebedi yurdumuzdur. Al bayrağımız bağımsızlığımızın, egemenliğimizin sembolüdür. Türkçemiz, bizleri bir arada tutan resmi dilimizdir. Türkiye Cumhuriyeti, milli varlığını ve birliğini Cumhur İttifakı ile koruyacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı, bu değerleri muhafaza etmeye muktedirdir."

- "Misakımilli, stratejik bir diriliştir"

Misakımilli'nin kabulünün 104. yılı dönümünde, yemine bağlı ve sadık olduklarını dile getiren Bahçeli, "İhanet çatısında buluşanların, iş birlikçi odakların, mandacı zihniyetlerin, milli davalarımıza husumet besleyenlerin karşısında en büyük güvence 104 yıl önceki milli yemindir. Misakımilli, stratejik bir diriliştir ve kendi irademizle sınırlarımızın tekrar belirlenmesine dönük kuvvetli bir karardır." diye konuştu.

Bahçeli, 31 Mart'ta seçime katılımın yüksek olmasının, demokrasinin istikrarı ile milli iradenin itibarı açısından tarihi önem taşıdığını, sandık güvenliğine azami dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Mersin'in milli ve haysiyetli duruşuyla övündüğünü dile getiren Bahçeli, şunları kaydetti:

"Sabırla, şuurla, coşkuyla, gözümüzü yüksek ufuklardan ayırmadan, milletimizin bütün fertlerini bir, eşit ve kardeş görerek 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nı ve Milliyetçi Hareket Partisini başarıya ulaştıracağız. Bu tarihi görev hepimizin omuzlarındadır. Türkiye'yi ve Mersin'i tehlikelerden muhafaza etmek en temel milli görevimizdir. Mersin bizim, Türkiye hepimizindir. Hizmet bizden, himaye Cenabıallah'tandır."

- Notlar

MHP'nin, yerel seçimlere hazırlık çalışmaları kapsamındaki ilk açık hava toplantısı için kente gelen Bahçeli, otoyolda Mersin gişelerinde partililerce karşılandı.

Partililerle selamlaşan Bahçeli, sonrasında gittiği Yenişehir ilçesindeki bir otelde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati ile bir araya geldi.

Bir süre Çelik ile sohbet eden Bahçeli, miting alanına geçti.

Bahçeli'yi dinlemek için alanda bekleyen partililer, "Türkmen Beyi'miz Mersin'imize hoş geldiniz" ve "Lidere sadakat şerefimizdir" yazılı pankartlar açtı. Alan, Türk ve MHP bayraklarıyla donatıldı.

Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarının da tanıtıldığı programda Bahçeli'ye, Çelik'in yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Yaşar Yıldırım, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal ile Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan ile diğer ilgililer de eşlik etti.

(Bitti)