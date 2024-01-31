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        Çamlıyayla'da yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı

        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 22:06 Güncelleme: 31.01.2024 - 22:10
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        Çamlıyayla'da yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı
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        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı.

        Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde gün boyu etkili olan kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi adına çalışmalarını akşam saatlerinde de sürdürdü.

        İş makineleriyle yollarda biriken karları temizleyen ekipler, buzlanmayı önlemek içinde tuzlama çalışması yaptı.

        Çalışmaların hava şartlarına bağlı olarak süreceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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