Türkiye Büyükler Raffa Şampiyonası Mersin'de sona erdi

Mersin'de düzenlenen Türkiye Büyükler Raffa Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından Toroslar Bocce Tesisi'nde düzenlenen şampiyonaya 20 ilden 153 sporcu katıldı.

Erkekler ile kadınlarda geleneksel, takımlar ve altın nokta kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonda, dereceye giren sporculara törenle ödülleri verildi.

Törene, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Asbaşkanı Faik Kapsız da katıldı.

Şampiyonada disiplinlerinde ilk 3'e giren sporcular şunlar:

Geleneksel Kadın Tekler

1. Eda Öztürk

2. Bahar Çil

3. Rojda Özadenç - Nurda Gül Şen

Kadın Takımlar

1. Şevval Akçanlı, Selma Kalanç

2. Esile Emen, Hümeyra Emen

3. Sevilay Gezli, Eda Sayak-Melike Coşguner, Buse Kır

Kadınlar Raffa Altın Nokta

1. Gülçin Esen

2. Mizgin Morkoyun

3. Segah Beste Badıllı, Sebiha Usta

Geleneksel Erkek Tekler

1. Abdullah Kaplan

2. Oğuzhan Turhan

3. Caner Makara, Samet Ünalan

Erkek Takımlar

1. Erdal Kantemir, Görkem Suluhan

2. Gökhan Çelik,Yiğit Akay

3. Murat Alan,Yusuf Ekinci-Murat Oruç, Hüseyin Önder

Erkekler Raffa Altın Nokta

1. Samet Ünalan

2. İsmet Rasul

3. Umut Kalaycı, Emre Doktur

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