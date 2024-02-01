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        Türkiye Büyükler Raffa Şampiyonası Mersin'de sona erdi

        Mersin'de düzenlenen Türkiye Büyükler Raffa Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 14:04 Güncelleme: 01.02.2024 - 14:04
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        Türkiye Büyükler Raffa Şampiyonası Mersin'de sona erdi
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        Mersin'de düzenlenen Türkiye Büyükler Raffa Şampiyonası sona erdi.

        Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından Toroslar Bocce Tesisi'nde düzenlenen şampiyonaya 20 ilden 153 sporcu katıldı.

        Erkekler ile kadınlarda geleneksel, takımlar ve altın nokta kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonda, dereceye giren sporculara törenle ödülleri verildi.

        Törene, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Asbaşkanı Faik Kapsız da katıldı.

        Şampiyonada disiplinlerinde ilk 3'e giren sporcular şunlar:

        Geleneksel Kadın Tekler

        1. Eda Öztürk

        2. Bahar Çil

        3. Rojda Özadenç - Nurda Gül Şen

        Kadın Takımlar

        1. Şevval Akçanlı, Selma Kalanç

        2. Esile Emen, Hümeyra Emen

        3. Sevilay Gezli, Eda Sayak-Melike Coşguner, Buse Kır

        Kadınlar Raffa Altın Nokta

        1. Gülçin Esen

        2. Mizgin Morkoyun

        3. Segah Beste Badıllı, Sebiha Usta

        Geleneksel Erkek Tekler

        1. Abdullah Kaplan

        2. Oğuzhan Turhan

        3. Caner Makara, Samet Ünalan

        Erkek Takımlar

        1. Erdal Kantemir, Görkem Suluhan

        2. Gökhan Çelik,Yiğit Akay

        3. Murat Alan,Yusuf Ekinci-Murat Oruç, Hüseyin Önder

        Erkekler Raffa Altın Nokta

        1. Samet Ünalan

        2. İsmet Rasul

        3. Umut Kalaycı, Emre Doktur

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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