Mersin'de off-road tutkunları Toros Dağları'nın eteklerinde buluştu

Katılımcılardan Mehtap Kılıç da sık sık off-road etkinliklerinde yer aldığını ifade ederek, "Bazen zorlu yollara girince biraz korkuyoruz ama kendimize güvenimiz tam. Etkinliklerin sonunda evimize sağlıklı dönüyoruz." diye konuştu.

Katılımın yüksek olmasından mutluluk duyduklarını belirten Akgün, "Yaklaşık 2 bin rakımda eğlenceli vakit geçirdik. Bazı arkadaşlarımız mangal yaparken diğerleri off-road yapacağımız yolları açtı." dedi.

Sürücüler, karla kaplı bölgede oluşturulan parkurda gezdi. Doğal güzellikleri inceleme fırsatı bulan katılımcılar, piknik de yaptı.

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