Mersin'de off-road tutkunları Toros Dağları'nın eteklerinde buluştu
Mersin'de Toros Dağları'nın eteklerindeki Fındıkpınarı Yaylası'nda off-road etkinliği düzenlendi.
Mersin'de Toros Dağları'nın eteklerindeki Fındıkpınarı Yaylası'nda off-road etkinliği düzenlendi.
Mersin Off-Road Spor Kulübünce düzenlenen etkinliğe, 15 off-road aracı ve 30 kişi katıldı.
Sürücüler, karla kaplı bölgede oluşturulan parkurda gezdi. Doğal güzellikleri inceleme fırsatı bulan katılımcılar, piknik de yaptı.
Kulüp Başkanı Halil Akgün, AA muhabirine, karda off-road yapmanın heyecanlı olduğunu söyledi.
Katılımın yüksek olmasından mutluluk duyduklarını belirten Akgün, "Yaklaşık 2 bin rakımda eğlenceli vakit geçirdik. Bazı arkadaşlarımız mangal yaparken diğerleri off-road yapacağımız yolları açtı." dedi.
Katılımcılardan Mehtap Kılıç da sık sık off-road etkinliklerinde yer aldığını ifade ederek, "Bazen zorlu yollara girince biraz korkuyoruz ama kendimize güvenimiz tam. Etkinliklerin sonunda evimize sağlıklı dönüyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.