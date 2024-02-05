Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

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