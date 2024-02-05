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        Mersin´de otomobil, TIR´a arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

        MERSİN'de TIR´a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 00:28 Güncelleme: 05.02.2024 - 00:30
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        Mersin´de otomobil, TIR´a arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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        MERSİN'de TIR´a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde merkez Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Mahallesinde meydana geldi. Ömer Karadağ idaresindeki 01 ABT 36 plakalı otomobil, Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1´inci etap bağlantı köprüsünde seyir halinde olan TIR´a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. TIR'ın altına girerek demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlenirken, araçta sıkışan 3 yaralı ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. İsimleri öğrenilemeyen 3 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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