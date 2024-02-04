Mersin'de tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ö.K. idaresindeki 01 ABT 36 plakalı otomobil, Huzurkent Mahallesi Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. etap bağlantı köprüsünde önünde seyreden tıra arkadan çarptı.
Kazada otomobilin sürücüsü ve yanındaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ö.K, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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