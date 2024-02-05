Mersin'de 61 bin 700 makaron ele geçirildi

Zanlıların bulunduğu araçta yapılan aramada 61 bin 700 makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Toroslar ve Gülnar ilçelerinde piyasaya kaçak makaron süreceği belirlenen 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

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