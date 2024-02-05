Mersin'de 61 bin 700 makaron ele geçirildi
Mersin'de 61 bin 700 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de 61 bin 700 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Toroslar ve Gülnar ilçelerinde piyasaya kaçak makaron süreceği belirlenen 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Zanlıların bulunduğu araçta yapılan aramada 61 bin 700 makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmaya götürüldü.
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