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        Mersin'de 61 bin 700 makaron ele geçirildi

        Mersin'de 61 bin 700 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 15:57 Güncelleme: 05.02.2024 - 16:10
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        Mersin'de 61 bin 700 makaron ele geçirildi
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        Mersin'de 61 bin 700 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Toroslar ve Gülnar ilçelerinde piyasaya kaçak makaron süreceği belirlenen 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

        Zanlıların bulunduğu araçta yapılan aramada 61 bin 700 makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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