Mersin'de 61 bin 700 kaçak makaron ele geçirildi
MERSİN'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 61 bin 700 kaçak makaron ele geçirildi. Bir otomobile de el konulurken, 3 kişi gözaltına alındı.
MERSİN'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 61 bin 700 kaçak makaron ele geçirildi. Bir otomobile de el konulurken, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Toroslar ve Gülnar ilçelerinde 3 şüphelinin ellerinde bulunan kaçak makaronu piyasaya süreceği bilgisini aldı. Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak amacıyla takip başlattı. Takip sırasında şüphelilerin kaçak makaronları sevk etmeye başlaması üzerine operasyon düzenlendi. 3 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Kaçakçılık olayında kullanılan araçta yapılan aramada 61 bin 700 kaçak makaron ele geçirildi. Suçta kullanılan araca el konuldu.
Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığı´na götürülürken, soruşturma sürüyor.
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