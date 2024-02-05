Mersin'de 61 bin 700 kaçak makaron ele geçirildi

MERSİN'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 61 bin 700 kaçak makaron ele geçirildi. Bir otomobile de el konulurken, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Toroslar ve Gülnar ilçelerinde 3 şüphelinin ellerinde bulunan kaçak makaronu piyasaya süreceği bilgisini aldı. Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak amacıyla takip başlattı. Takip sırasında şüphelilerin kaçak makaronları sevk etmeye başlaması üzerine operasyon düzenlendi. 3 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Kaçakçılık olayında kullanılan araçta yapılan aramada 61 bin 700 kaçak makaron ele geçirildi. Suçta kullanılan araca el konuldu.

Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığı´na götürülürken, soruşturma sürüyor.