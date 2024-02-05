Mersin'de öğretim görevlileri depremin sosyal medyadaki yansımalarını araştıracak

Mersin Üniversitesi (MEÜ) öğretim görevlilerinin araştırmacı olarak yer aldığı "Kahramanmaraş Merkezli Depremlerden Doğrudan ya da Dolaylı Yoldan Etkilenen Yurttaşların İletişimsel Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi" projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

Yürütücülüğünü Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Kıyan'ın yaptığı, MEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Bengü Sezer ve Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Taner Sezer'in araştırmacı olarak yer aldığı projede, sosyal medyadan elde edilen görsel ve metin tabanlı verinin işlenmesi, kriz dönemlerinde gündeme nasıl odaklanıldığı gibi konular ele alınacak.

Taner Sezer, gazetecilere, TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazanan proje sayesinde sosyal medyadaki verilerden çeşitli analizler çıkarılabileceğini söyledi.

Depremle alakalı etiketleri belirleyeceklerini belirten Sezer, "Yaşanabilecek deprem, sel gibi doğal afetlerde altyapı hazırlamak üzere bu görsellerin etiketlenerek kullanılabilir hale gelmesini planlıyoruz. Projeyi 32 aylık sürede tamamlamayı planlıyoruz. İlk 18 ay içinde metin tabanlı işlemler tamamlanırken, 32 ayın sonunda da görsellerle ilgili veri setimiz tamamlanmış ve TÜBİTAK'a teslim edilmiş olacak." diye konuştu.

Bengü Sezer de proje kapsamında şu anda verileri etiketleme aşamasında olduklarını bildirdi.