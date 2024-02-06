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        Mersin'de "6 Şubat İl Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, depremlerin ardından kentteki hastanelerde 23 bin 714 afetzedeye sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 07:08 Güncelleme: 06.02.2024 - 07:19
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        Mersin'de "6 Şubat İl Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
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        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, depremlerin ardından kentteki hastanelerde 23 bin 714 afetzedeye sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

        Vali Pehlivan başkanlığında, 112 Acil Çağrı Merkezi binasında 6 Şubat 2023'teki ilk depremin saati 04.17'de başlayan "6 Şubat İl Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        AFAD tarafından hazırlanan "6 Şubat Kısa Filmi"nin gösteriminin yapıldığı toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Pehlivan, toplantıda yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını temenni etti.

        Depremin birinci yıl dönümünde afetzedeler için yapılan yardım ve destekleri anlatan Pehlivan, şu ifadeleri kullandı:

        "Mersin olarak deprem bölgesine 5 bin 187 personel, 249 iş makinesi, 243 kamyon olmak üzere toplam 492 araç, deniz yoluyla 49 gemi, kara yoluyla 2 bin 200 tır yardım ulaştırdık. Bölgeye aynı zamanda 1047 jeneratör, 2 bin 600 ısıtıcı, 1000 çadır ve 85 bin litre akaryakıt sevk ettik. Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzce 324 milyon TL yardım gerçekleştirildi. Bütün sağlık kuruluşlarımızı seferber ettik, 23 bin 714 afetzedeye sağlık hizmeti verdik.19 bin 625 afetzede öğrencimizi ilimizdeki okullarımızda misafir ettik, onların eğitim ve öğretime devam etmesini sağladık. Şu an itibarıyla ilimizde 11 bin 382 öğrenci okullarımızda eğitim almaya devam ediyor. Kayıtlı 224 bin 304 afetzede vatandaşımızı ilimizde misafir ettik. Bugün itibarıyla ilimizde misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımızın sayısı 60 bin 544, bu vatandaşlarımız da artık evlerinde kalıyor."

        Mersin'de de hasar tespit çalışması yürüttüklerini belirten Pehlivan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce binaların durumuyla ilgili tespitler yapıldığını aktardı.

        Pehlivan, toplamda 54 bin 292 yapının hasar tespitini gerçekleştirdiklerini, çalışmalar sonucunda 23 konutun ağır, diğerlerinin ise az hasarlı olarak belirlendiğini dile getirdi.

        Vali Pehlivan, okullarda da ayrı testler yaptıklarını kaydederek 88 okulu boşaltma kararı aldıklarını, yeni okulların yapılması için Milli Eğitim Bakanlığının destekleriyle inşaat çalışmalarını başlattıklarını sözlerine ekledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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