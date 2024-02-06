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        Gülnar'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 06:15 Güncelleme: 06.02.2024 - 06:24
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        Gülnar'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı yapıldı.

        CHP İlçe Başkanlığındaki programa, Başkan Mesut Bakır, CHP'nin Gülnar Belediye Başkan adayı Bayram Ali Dede ve partililer katıldı.

        Anmada, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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