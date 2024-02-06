Gülnar'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
Mersin'in Gülnar ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı yapıldı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı yapıldı.
CHP İlçe Başkanlığındaki programa, Başkan Mesut Bakır, CHP'nin Gülnar Belediye Başkan adayı Bayram Ali Dede ve partililer katıldı.
Anmada, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu.
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