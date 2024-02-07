Mersin'de düğün konvoyunda havaya ateş açan zanlı tutuklandı

Ekipler, "çakar" diye tabir edilen ışıklı ve sesli uyarı cihazı takılı cipin de olduğu 6 aracın sürücüsüne 19 bin 88 lira ceza uyguladı.

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