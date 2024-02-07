Mersin'de düğün konvoyunda havaya ateş açan zanlı tutuklandı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde, düğün konvoyundaki aracıyla yolu kapatıp tabancayla havaya ateş açtığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
Mersin'in Yenişehir ilçesinde, düğün konvoyundaki aracıyla yolu kapatıp tabancayla havaya ateş açtığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 33 Cadde'deki düğün konvoyunda bazı kişilerin yolu trafiğe kapatıp, havaya ateş açtığına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Kimliği tespit edilen şüphelilerden İ.Ç. (33), olayda kullandığı tabancayla yakalandı.
Ekipler, "çakar" diye tabir edilen ışıklı ve sesli uyarı cihazı takılı cipin de olduğu 6 aracın sürücüsüne 19 bin 88 lira ceza uyguladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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