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        Mersin'de düğün konvoyunda havaya ateş açan zanlı tutuklandı

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde, düğün konvoyundaki aracıyla yolu kapatıp tabancayla havaya ateş açtığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 20:48 Güncelleme: 07.02.2024 - 20:48
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        Mersin'de düğün konvoyunda havaya ateş açan zanlı tutuklandı
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        Mersin'in Yenişehir ilçesinde, düğün konvoyundaki aracıyla yolu kapatıp tabancayla havaya ateş açtığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 33 Cadde'deki düğün konvoyunda bazı kişilerin yolu trafiğe kapatıp, havaya ateş açtığına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

        Kimliği tespit edilen şüphelilerden İ.Ç. (33), olayda kullandığı tabancayla yakalandı.

        Ekipler, "çakar" diye tabir edilen ışıklı ve sesli uyarı cihazı takılı cipin de olduğu 6 aracın sürücüsüne 19 bin 88 lira ceza uyguladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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