Mersin'de tehdit ve şantaj iddiasıyla yakalanan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Mersin'de, tehdit ve şantaj iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Mersin'de, tehdit ve şantaj iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında, yabancı uyruklu kadınlar aracılığıyla iş insanlarına tehdit ve şantajda bulundukları öne sürülen şüphelilerin adreslerine baskın düzenlendi.
Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, 18 yabancı uyruklu kadın ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İfadeleri alınan 18 yabancı uyruklu kadın da sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Öte yandan, soruşturmada 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
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