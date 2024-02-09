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        Mersin'de tehdit ve şantaj iddiasıyla yakalanan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı

        Mersin'de, tehdit ve şantaj iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 11:01 Güncelleme: 09.02.2024 - 11:26
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        Mersin'de tehdit ve şantaj iddiasıyla yakalanan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı
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        Mersin'de, tehdit ve şantaj iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında, yabancı uyruklu kadınlar aracılığıyla iş insanlarına tehdit ve şantajda bulundukları öne sürülen şüphelilerin adreslerine baskın düzenlendi.

        Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, 18 yabancı uyruklu kadın ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        İfadeleri alınan 18 yabancı uyruklu kadın da sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Öte yandan, soruşturmada 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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