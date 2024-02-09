Mersin'de tehdit ve şantaj iddiasıyla yakalanan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı

İfadeleri alınan 18 yabancı uyruklu kadın da sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında, yabancı uyruklu kadınlar aracılığıyla iş insanlarına tehdit ve şantajda bulundukları öne sürülen şüphelilerin adreslerine baskın düzenlendi.

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