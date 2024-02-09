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        Mersin'de FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı

        Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 09:27 Güncelleme: 09.02.2024 - 09:48
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        Mersin'de FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
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        Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince FETÖ üyesi şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve meslekten ihraç edilen polis K.A'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda K.A. yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü Tarsus Cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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