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        Mersin Valiliğinden "otoyolda yaşanan olaylara" ilişkin açıklama

        Mersin Valiliği, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'na ilişkin çıkan paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 17:00 Güncelleme: 29.04.2024 - 17:00
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        Mersin Valiliğinden "otoyolda yaşanan olaylara" ilişkin açıklama
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        Mersin Valiliği, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'na ilişkin çıkan paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, TAG Otoyolu'nda denetimlerin hassasiyetle sürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında; Mersin-Adana arasında bulunan otoban güzergahında seyir halindeki araçların camlarına yumurta atıldığı şeklinde haber ve paylaşımlar yer almıştır. Bu konuda, İl Emniyet Müdürlüğümüze ve İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekipler, bugüne kadar olduğu gibi 7 gün 24 saat esaslı takip ve denetim faaliyetlerini sürdürmektedir. Yapılan denetim çalışmalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamış olmakla birlikte bahse konu denetimler azami hassasiyetle devam etmektedir. Bu ve benzeri konularda olumsuzluk yaşayan veya tanık olan vatandaşlarımızın, durumu 112 Acil Çağrı hattımıza bildirmeleri önem arz etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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