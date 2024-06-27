Mersin'de "change araç" operasyonunda 12 kişi yakalandı

Mersin'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar alan veya yanmış araçları alarak, çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan ya da yurt dışından getirilen araçlarla "change" yöntemiyle motor ve şasi bilgisini değiştirip sattıkları iddiasıya 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, depremlerde ağır hasar alan veya farklı olaylarda yanan araçlarla, aynı marka, model ve renkteki çalıntı, gümrük kaçağı, hacizli ya da yakalamalı araçları temin edip, motor ve şasi numaraslarını değiştirip sattıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.