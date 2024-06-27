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        Mersin'de "change araç" operasyonunda 12 kişi yakalandı

        Mersin'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar alan veya yanmış araçları alarak, çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan ya da yurt dışından getirilen araçlarla "change" yöntemiyle motor ve şasi bilgisini değiştirip sattıkları iddiasıya 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 14:03 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:03
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        Mersin'de "change araç" operasyonunda 12 kişi yakalandı
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        Mersin'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar alan veya yanmış araçları alarak, çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan ya da yurt dışından getirilen araçlarla "change" yöntemiyle motor ve şasi bilgisini değiştirip sattıkları iddiasıya 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, depremlerde ağır hasar alan veya farklı olaylarda yanan araçlarla, aynı marka, model ve renkteki çalıntı, gümrük kaçağı, hacizli ya da yakalamalı araçları temin edip, motor ve şasi numaraslarını değiştirip sattıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu trafiğe çıkarılan bu araçların satılarak haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

        Ekipler, düzenledikleri "change araç" operasyonunda 12 şüpheliyi yakaladı.

        Operasyonda çalıntı, gümrük kaçağı, hacizli ve yakalamalı 8 araç ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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