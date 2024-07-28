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        ÇBK Mersin, 3 basketbolcuyu kadrosuna kattı

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin, Marine Johannes, Karlie Samuelson ve Kayla Thornton'u transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 16:39 Güncelleme: 28.07.2024 - 16:39
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        ÇBK Mersin, 3 basketbolcuyu kadrosuna kattı
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin, Marine Johannes, Karlie Samuelson ve Kayla Thornton'u transfer etti.

        Sezon öncesi kadro yapılanması çalışmaları doğrultulusunda daha önce 8 oyuncuyu renklerine bağladığını duyuran Mersin ekibi, 3 transfer daha yaptı.

        ÇBK Mersin, Fransız şutör gard Marine Johannes, ABD asıllı Büyük Britanyalı kısa forvet Karlie Samuelson ve ABD'li nücum oyuncusu Kayla Thornton'u renklerine bağladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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