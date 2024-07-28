ÇBK Mersin, 3 basketbolcuyu kadrosuna kattı

Sezon öncesi kadro yapılanması çalışmaları doğrultulusunda daha önce 8 oyuncuyu renklerine bağladığını duyuran Mersin ekibi, 3 transfer daha yaptı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin, Marine Johannes, Karlie Samuelson ve Kayla Thornton'u transfer etti.

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