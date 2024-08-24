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        Mersin'de örtü altında ejder meyvesi hasadı başladı

        Mersin'in Silifke ilçesinde serada yetiştirilen ejder meyveleri hasat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 11:05 Güncelleme: 24.08.2024 - 11:23
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        Mersin'de örtü altında ejder meyvesi hasadı başladı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde serada yetiştirilen ejder meyveleri hasat edildi.

        İlçede yaş meyve ve sebze ürünlerine alternatif olması amacıyla örtü altında yetiştirilen ejder meyvesinde hasat dönemi başladı.

        Yurt dışında "Dragon Fruit", Türkiye'de "Pitaya" olarak da adlandırılan meyveler, Çeltikçi Mahallesi'ndeki seralarda toplandı.

        Boy ve renklerine göre ayrılıp sandıklara yerleştirilen ürünler, kilogramı 120 liradan satışa sunuluyor.

        Üreticilerden Feza Önal, gazetecilere, 7 yıl önce 3 dönüm alanda başladığı ejder meyvesi yetiştiriciliğini yatırımcıların desteğiyle 35 dönüme çıkardığını söyledi.

        Meyvenin kırmızı ve beyaz çeşitlerini ürettiklerini dile getiren Önal, "Elimizden geldiğince kaliteli ve organik ürün yetiştirmeye çalışıyoruz. Üretimden mutluyuz. Potansiyelimiz ve rekoltemiz gittikçe yükseliyor. Alıcı konusunda büyük sorun yaşamıyoruz." dedi.

        Önal, meyveleri iç ve dış piyasaya ulaştırdıklarını anlattı.

        Taner Yılmaz da ürünün veriminden memnun olduklarını ifade ederek, "Bu yıl 2 dönümlük seramdan 3 ton ürün hasat etmeyi planlıyorum." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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